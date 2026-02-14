Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:11

Сладкая романтика: веган-рецепт для ужина вдвоем

Сладкая романтика: веган-рецепт для ужина вдвоем Сладкая романтика: веган-рецепт для ужина вдвоем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте вечер при свечах с горячим шоколадным десертом, который тает во рту. Веганский фондан из темного шоколада и банана — простое блюдо для романтического ужина, без яиц и сливок. Готово за 25 минут, порадует гурманов.

Растопите 150 г веганского темного шоколада с 100 г кокосового масла, смешайте с пюре из 2 спелых бананов, 50 г миндальной муки, 2 ст. л. какао и щепоткой соли. Разлейте по формочкам, выпекайте 12 минут при 180 градусах. Внутри десерт останется жидким. Калорийность — 320 ккал на порцию. Украсьте ягодами малины и посыпьте кокосовой стружкой. Добавьте бокал безалкогольного игристого.

Сюрприз удался! Такой романтический ужин точно укрепит чувства.

Ранее мы поделились рецептом ленивого веганского кебаба.

Читайте также
Сливочный сыр, какао и горсть муки— пеку, пеку и каждый раз влюбляюсь заново. Торт «Валентин» эффектный и простой в сборке
Общество
Сливочный сыр, какао и горсть муки— пеку, пеку и каждый раз влюбляюсь заново. Торт «Валентин» эффектный и простой в сборке
Горячая шоколадная лава: сделайте романтический ужин незабываемым
Семья и жизнь
Горячая шоколадная лава: сделайте романтический ужин незабываемым
Романтический ужин: веганский хит для двоих
Семья и жизнь
Романтический ужин: веганский хит для двоих
Камамбер с помидорами в духовке с багетом: элементарный изыск
Семья и жизнь
Камамбер с помидорами в духовке с багетом: элементарный изыск
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются ещё на сковороде
Общество
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются ещё на сковороде
десерты
сладости
шоколад
деликатес
рецепты
веганы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио нашел корень разногласий США с Европой
Назван ущерб в деле о хищении у «Калашникова»
Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика
Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»
Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян
Два тела нашли в тульской квартире
«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля
Россиян начали вынуждать отказываться от гражданства ради выживания
Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей
В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании
«Бесполезно надеяться»: на Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ
Названа причина взрывного роста цена на капибар в России
Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО
В Госдуме заинтересовались влиянием видеоигр на детей
Медики сами оказались в больнице после страшного ДТП
Командир отряда «Ахмата» Аид сообщил о мощном русском подполье на Украине
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.