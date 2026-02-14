Сладкая романтика: веган-рецепт для ужина вдвоем

Представьте вечер при свечах с горячим шоколадным десертом, который тает во рту. Веганский фондан из темного шоколада и банана — простое блюдо для романтического ужина, без яиц и сливок. Готово за 25 минут, порадует гурманов.

Растопите 150 г веганского темного шоколада с 100 г кокосового масла, смешайте с пюре из 2 спелых бананов, 50 г миндальной муки, 2 ст. л. какао и щепоткой соли. Разлейте по формочкам, выпекайте 12 минут при 180 градусах. Внутри десерт останется жидким. Калорийность — 320 ккал на порцию. Украсьте ягодами малины и посыпьте кокосовой стружкой. Добавьте бокал безалкогольного игристого.

Сюрприз удался! Такой романтический ужин точно укрепит чувства.

