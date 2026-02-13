Ленивый веганский кебаб: рецепт для занятых

Семья и жизнь

Любите кебаб, но следите за фигурой? Веганский кебаб из овощей и чечевицы станет вашим фаворитом. Это сытно, низкокалорийно и готовится на сковороде.

Ингредиенты (на 4 порции): 300 г вареной чечевицы, 2 баклажана, 1 болгарский перец, 1 морковь, 150 г томатной пасты, 2 ст. л. тахини, 1 ч. л. кориандра, чеснок, соль, 2 ст. л. масла.

Пюрируйте чечевицу с пастой, тахини, специями и чесноком в фарш. Нарежьте баклажаны и овощи ломтиками, обжарьте на масле 5 минут. Сформуйте кебаб из фарша вокруг шампуров, добавьте овощи, жарьте на гриле или сковороде по 10 минут с каждой стороны.

Веганский кебаб готов! Идеально для ужина или перекуса. Делитесь рецептом с друзьями — все полюбят этот хит.

Калорийность: 250 ккал на 100 г.

