Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:10

Ленивый веганский кебаб: рецепт для занятых

Ленивый веганский кебаб: рецепт для занятых Ленивый веганский кебаб: рецепт для занятых Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любите кебаб, но следите за фигурой? Веганский кебаб из овощей и чечевицы станет вашим фаворитом. Это сытно, низкокалорийно и готовится на сковороде.

Ингредиенты (на 4 порции): 300 г вареной чечевицы, 2 баклажана, 1 болгарский перец, 1 морковь, 150 г томатной пасты, 2 ст. л. тахини, 1 ч. л. кориандра, чеснок, соль, 2 ст. л. масла.

Пюрируйте чечевицу с пастой, тахини, специями и чесноком в фарш. Нарежьте баклажаны и овощи ломтиками, обжарьте на масле 5 минут. Сформуйте кебаб из фарша вокруг шампуров, добавьте овощи, жарьте на гриле или сковороде по 10 минут с каждой стороны.

Веганский кебаб готов! Идеально для ужина или перекуса. Делитесь рецептом с друзьями — все полюбят этот хит.

Калорийность: 250 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты без мяса.

люля-кебаб
рецепты
веганы
простые рецепты
чечевица
баклажаны
овощи
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Россиян предупредили, какие инфекции передаются через поцелуй
Село Горькое стало могилой для элиты ВСУ после сброса ФАБов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.