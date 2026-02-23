Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальный постный ужин: чечевичные котлеты без хлопот

Идеальный постный ужин: чечевичные котлеты без хлопот Идеальный постный ужин: чечевичные котлеты без хлопот Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите подать постный ужин, который порадует всю семью? Чечевичные котлеты — это простое и сытное блюдо без единой капли масла. Готовятся за полчаса, идеальны для поста или легкого меню.

Чечевица богата белком, так что эти котлеты заменят мясо и насытят надолго. Возьмите стакан красной чечевицы, замочите на 20 минут, сварите до мягкости. Добавьте измельченный лук, чеснок, морковь, немного муки для связки и специи: соль, перец, кумин. Сформируйте котлеты, обжарьте на сухой сковороде или запеките в духовке при 180 градусах 15 минут. Получится хрустящая корочка и нежная начинка!

Такой постный ужин спасет в любой день. Попробуйте с салатом или томатным соусом — и пост покажется праздником. Готовьте с радостью!

Ранее мы поделились рецептом жареных баклажанов с тофу — источник белка и клетчатки.

