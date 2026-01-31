Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 11:23

Настоящий болоньезе дома: авторский рецепт с пошаговыми фото

Настоящий болоньезе дома: авторский рецепт с пошаговыми фото Настоящий болоньезе дома: авторский рецепт с пошаговыми фото Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спагетти с соусом болоньезе — традиционная классика итальянской кухни.

Этот рецепт предлагает небольшой, но значимый секрет: томление в духовке, которое обеспечивает равномерный и глубокий нагрев без риска пригорания.

Вам понадобятся: 250 г говяжьего и 100 г свиного фарша, 120 г панчетты, мелко порубленной вручную, чтобы сохранить текстуру. Основа: одна луковица, одна морковь и стебель сельдерея, измельченные до состояния почти пюре в блендере. Также подготовьте два зубчика чеснока, 800 г протертых консервированных помидоров без кожуры в собственном соку, 150 мл сухого вина, 150 мл бульона (овощного или говяжьего), 50 мл молока, оливковое масло, соль, черный перец горошком, щепотку мускатного ореха, несколько веточек тимьяна и 400 г пасты тальятелле.

Разогрейте духовку до 150°C. В чугунном сотейнике или жаростойкой кастрюле обжарьте панчетту до хруста. Добавьте овощное пюре и готовьте, помешивая, 12-15 минут, пока влага не выпарится, а масса не станет золотистой. Увеличьте огонь, добавьте смесь фаршей и готовьте, разбивая комки, до исчезновения розового цвета. Влейте вино, дайте ему полностью выкипеть. Добавьте давленый чеснок, помидоры, бульон, тимьян, мускатный орех и 5-6 горошин черного перца. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и поставьте в духовку на 2 часа. За 20 минут до конца влейте молоко. Готовый соус должен быть густым и однородным. Достаньте из духовки, удалите тимьян. Отварите тальятелле в подсоленной воде до состояния «аль денте». Смешайте пасту с нужным количеством соуса в большой миске, добавив пару ложек воды от варки для идеального соединения. Подавайте сразу, с тертым пармезаном и каплей оливкового масла.

Советы и секреты:

  • Истинный болоньезе не терпит спешки — долгое томление раскрывает вкус.

  • Никогда не используйте фарш из чистой говядины — идеально добавить немного свинины.

  • Вино должно быть сухим и обязательно выпариться.

  • Пасту всегда смешивайте с соусом в сковороде, а не на тарелке.

И помните: в Болонье этот соус подают с тальятелле, а не со спагетти.

Ранее мы писали о том, что приготовить на завтрак?

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
еда
спагетти
Италия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села в зоне СВО
Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству
Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни
МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности
Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ
На съемочную группу российского канала напали в Чили
Поиск провалившихся под лед детей в Брянске осложнился из-за непогоды
Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире
В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей
Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео
«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину
Трамп приказал разработать план атаки на Иран
Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление
В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа
Скрытые блиндажи не спасли ВСУ от российской «Гвоздики»
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.