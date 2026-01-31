Настоящий болоньезе дома: авторский рецепт с пошаговыми фото

Спагетти с соусом болоньезе — традиционная классика итальянской кухни.

Этот рецепт предлагает небольшой, но значимый секрет: томление в духовке, которое обеспечивает равномерный и глубокий нагрев без риска пригорания.

Вам понадобятся: 250 г говяжьего и 100 г свиного фарша, 120 г панчетты, мелко порубленной вручную, чтобы сохранить текстуру. Основа: одна луковица, одна морковь и стебель сельдерея, измельченные до состояния почти пюре в блендере. Также подготовьте два зубчика чеснока, 800 г протертых консервированных помидоров без кожуры в собственном соку, 150 мл сухого вина, 150 мл бульона (овощного или говяжьего), 50 мл молока, оливковое масло, соль, черный перец горошком, щепотку мускатного ореха, несколько веточек тимьяна и 400 г пасты тальятелле.

Разогрейте духовку до 150°C. В чугунном сотейнике или жаростойкой кастрюле обжарьте панчетту до хруста. Добавьте овощное пюре и готовьте, помешивая, 12-15 минут, пока влага не выпарится, а масса не станет золотистой. Увеличьте огонь, добавьте смесь фаршей и готовьте, разбивая комки, до исчезновения розового цвета. Влейте вино, дайте ему полностью выкипеть. Добавьте давленый чеснок, помидоры, бульон, тимьян, мускатный орех и 5-6 горошин черного перца. Доведите до легкого кипения, накройте крышкой и поставьте в духовку на 2 часа. За 20 минут до конца влейте молоко. Готовый соус должен быть густым и однородным. Достаньте из духовки, удалите тимьян. Отварите тальятелле в подсоленной воде до состояния «аль денте». Смешайте пасту с нужным количеством соуса в большой миске, добавив пару ложек воды от варки для идеального соединения. Подавайте сразу, с тертым пармезаном и каплей оливкового масла.

Советы и секреты:

Истинный болоньезе не терпит спешки — долгое томление раскрывает вкус.

Никогда не используйте фарш из чистой говядины — идеально добавить немного свинины.

Вино должно быть сухим и обязательно выпариться.

Пасту всегда смешивайте с соусом в сковороде, а не на тарелке.

И помните: в Болонье этот соус подают с тальятелле, а не со спагетти.

