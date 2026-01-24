Что-то шикарное из спагетти за 10 минут: ПП-карбонара с ветчиной — без лишних калорий и можно даже вечером

Карбонару я очень люблю, но классический вариант со сливками и беконом тяжеловат. Поэтому давно готовлю облегченную версию с индейкой. Вкус остается насыщенным и «карбонарным», соус получается кремовым, а блюдо — легким и белковым. Ем без чувства вины и спокойно подаю семье — никто даже не догадывается, что это ПП.

Ингредиенты (на 2 порции): спагетти из твердых сортов пшеницы — 180 г, ветчина из индейки — 120 г, яичные желтки — 3 шт., сливки 10% — 300 мл, пармезан (или другой твердый сыр) — 80 г, сушеный чеснок — 1/2 ч. л., морская соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, оливковое масло — 1 ч. л.

Как готовлю: спагетти отвариваю в подсоленной воде до состояния al dente, немного воды от варки обязательно сохраняю. Ветчину из индейки нарезаю и быстро обжариваю на антипригарной сковороде с каплей масла — буквально 2-3 минуты, до легкой румяности. В миске смешиваю желтки, сливки, большую часть тертого сыра, чеснок, соль и перец. Готовые макароны сразу перекладываю к ветчине, вливаю соус и активно перемешиваю. Убавляю огонь до минимума и прогреваю 2-3 минуты, пока соус не станет густым и шелковистым. При необходимости добавляю немного воды от пасты. Подаю сразу, посыпав оставшимся сыром и свежемолотым перцем.

