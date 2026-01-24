Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 09:55

Что-то шикарное из спагетти за 10 минут: ПП-карбонара с ветчиной —  без лишних калорий и можно даже вечером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Карбонару я очень люблю, но классический вариант со сливками и беконом тяжеловат. Поэтому давно готовлю облегченную версию с индейкой. Вкус остается насыщенным и «карбонарным», соус получается кремовым, а блюдо — легким и белковым. Ем без чувства вины и спокойно подаю семье — никто даже не догадывается, что это ПП.

Ингредиенты (на 2 порции): спагетти из твердых сортов пшеницы — 180 г, ветчина из индейки — 120 г, яичные желтки — 3 шт., сливки 10% — 300 мл, пармезан (или другой твердый сыр) — 80 г, сушеный чеснок — 1/2 ч. л., морская соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, оливковое масло — 1 ч. л.

Как готовлю: спагетти отвариваю в подсоленной воде до состояния al dente, немного воды от варки обязательно сохраняю. Ветчину из индейки нарезаю и быстро обжариваю на антипригарной сковороде с каплей масла — буквально 2-3 минуты, до легкой румяности. В миске смешиваю желтки, сливки, большую часть тертого сыра, чеснок, соль и перец. Готовые макароны сразу перекладываю к ветчине, вливаю соус и активно перемешиваю. Убавляю огонь до минимума и прогреваю 2-3 минуты, пока соус не станет густым и шелковистым. При необходимости добавляю немного воды от пасты. Подаю сразу, посыпав оставшимся сыром и свежемолотым перцем.

Ранее мы делились рецептом из пачки фарша, 2 картошек и ложки секрета. Готовим куриные драники — очень вкусные получаются.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру бекон и фарш — через 20 минут ресторанные макароны на столе. Паста болоньезе по-вкусному
Общество
Беру бекон и фарш — через 20 минут ресторанные макароны на столе. Паста болоньезе по-вкусному
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Семья и жизнь
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
Семья и жизнь
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
В кефир бросаю соду и какао: обалденные шоколадные блины на завтрак, на Масленицу и просто так
Общество
В кефир бросаю соду и какао: обалденные шоколадные блины на завтрак, на Масленицу и просто так
Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Общество
Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
спагетти
макароны
паста
простой рецепт
ветчина
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.