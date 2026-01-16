Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 08:50

Крем-чиз для фантастической курочки: готовлю в азиатском стиле — беспроигрышный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда нужно приготовить что-то действительно впечатляющее, но нет времени на долгое тушение, этот рецепт становится спасением. Весь процесс от начала обжарки до подачи занимает не больше 20 минут, а результат выглядит как из ресторана паназиатской кухни.

400 г филе бедра и 400 г филе грудки нарезаю небольшими кубиками. 1 красную луковицу нарезаю крупно. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжариваю лук и курицу до легкой румяности. Добавляю 50 мл соевого соуса и 8 таблеток сахарозаменителя (или 1–2 ч. л. сахара), прогреваю, помешивая, до растворения. Затем добавляю 80 г творожного сыра (типа «Филадельфия») и активно перемешиваю, пока сыр не растворится и не соединится с соусом. 15 г кукурузного крахмала развожу в 400 мл холодной воды. Вливаю эту смесь в сковороду к курице. Добавляю 5 г копченой паприки, соус шрирача по вкусу (начиная с 1 ч. л.), соль и черный перец. Довожу соус до кипения на среднем огне и, постоянно помешивая, варю 2–3 минуты, пока он не загустеет до состояния нежирных сливок. Подаю горячим с отварным рисом (320 г в сухом виде), поливая курицу обильно соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Звездный час двух знаков: что сулят звезды Водолеям и Львам с 16 января
Общество
Звездный час двух знаков: что сулят звезды Водолеям и Львам с 16 января
Яичница по-ленинградски: вкуснейший завтрак с чесночными гренками
Общество
Яичница по-ленинградски: вкуснейший завтрак с чесночными гренками
Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра
Общество
Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра
Ленивый ужин за 30 минут: рис с фрикадельками — спасет от длительной готовки каждую хозяйку
Общество
Ленивый ужин за 30 минут: рис с фрикадельками — спасет от длительной готовки каждую хозяйку
«Кораблики» из картошки и сала с огуречным соусом. Простой рецепт домашней вкуснятины
Общество
«Кораблики» из картошки и сала с огуречным соусом. Простой рецепт домашней вкуснятины
еда
рис
соусы
рецепты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший премьер-министр Украины сделал неприятное для Тимошенко заявление
Во Франции заявили о скором признании истинных целей СВО
Мигрантов принудят проходить медосмотр
Дмитриев иронично высказался о сотрудничестве Канады с Китаем
Названы даты Масленицы и Пасхи в 2026 году
Подруга неудачно сняла Кудрявцеву в бикини
Свердловчанка забрала свою долю от «Новогоднего миллиарда»
Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году
ВСУ отправили «Вампиров» на передовую в Харьковской области
Бойцы «Горыныча» предали огню украинских диверсантов в зоне СВО
Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Для тех, кто не отгулял! Вкус праздника: нежная рыба под овощным маринадом
Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы
Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе
Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области
В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых
Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Капитуляция Украины и удары «Молнии-2» по ВСУ: новости СВО к утру 16 января
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.