«Калашников» выполнил крупный контракт по беспилотникам

Концерн «Калашников» успешно завершил масштабную поставку в адрес заказчика беспилотных летательных аппаратов модели «СКАТ 350М». Как рассказали в пресс-службе компании, заказ был выполнен в полном объеме и точно в согласованные сроки.

«СКАТ 350М» — самый массовый гражданский беспилотник «Калашникова». Он предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в разных, в том числе суровых, погодных условиях в широком диапазоне температур. Способен оставаться в воздухе до четырех часов, — сказано в сообщении.

По оценкам военных специалистов, беспилотник зарекомендовал себя как один из ключевых воздушных разведчиков в зоне специальной военной операции. Он активно используется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения как наземных, так и морских целей с последующим наведением на них средств поражения.

По данным концерна, с помощью разведданных, полученных от «СКАТ 350М», были поражены различные образцы техники противника, включая танки Leopard и Abrams, а также уничтожены инфраструктурные объекты, такие как склады боеприпасов и центры подготовки. Аппарат продемонстрировал высокую надежность и эффективность при выполнении боевых задач.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что полностью выполнил контракт по поставкам автоматов АК-12 образца 2023 года и новейших укороченных АК-12К. Вся продукция была изготовлена и передана государственному заказчику в установленные сроки.