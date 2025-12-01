День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:08

«Калашников» выполнил крупный контракт по беспилотникам

«Калашников» поставил заказчику крупную партию беспилотников «СКАТ 350М»

СКАТ 350М СКАТ 350М Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Концерн «Калашников» успешно завершил масштабную поставку в адрес заказчика беспилотных летательных аппаратов модели «СКАТ 350М». Как рассказали в пресс-службе компании, заказ был выполнен в полном объеме и точно в согласованные сроки.

«СКАТ 350М» — самый массовый гражданский беспилотник «Калашникова». Он предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в разных, в том числе суровых, погодных условиях в широком диапазоне температур. Способен оставаться в воздухе до четырех часов, — сказано в сообщении.

По оценкам военных специалистов, беспилотник зарекомендовал себя как один из ключевых воздушных разведчиков в зоне специальной военной операции. Он активно используется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения как наземных, так и морских целей с последующим наведением на них средств поражения.

По данным концерна, с помощью разведданных, полученных от «СКАТ 350М», были поражены различные образцы техники противника, включая танки Leopard и Abrams, а также уничтожены инфраструктурные объекты, такие как склады боеприпасов и центры подготовки. Аппарат продемонстрировал высокую надежность и эффективность при выполнении боевых задач.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что полностью выполнил контракт по поставкам автоматов АК-12 образца 2023 года и новейших укороченных АК-12К. Вся продукция была изготовлена и передана государственному заказчику в установленные сроки.

Россия
беспилотники
Калашников
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.