24 ноября 2025 в 12:13

«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К

Концерн «Калашников» полностью выполнил контракт по поставкам автоматов АК-12 образца 2023 года и новейших укороченных АК-12К, сообщили в пресс-службе организации. Вся продукция была изготовлена и передана государственному заказчику в установленные сроки.

АО Концерн «Калашников» полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику, — говорится в сообщении

В компании отметили, что автоматическое оружие нового образца было своевременно произведено и полностью отгружено в рамках гособоронзаказа. Одновременно с серийным выпуском АК-12 специалисты конструкторско-технологического центра разработали укороченную версию автомата — АК-12К, предназначенную для штурмовых и разведывательных подразделений.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» завершил годовой контракт по производству снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) калибра 7,62х54 мм, отгрузив всю партию основному заказчику. Портфель новых государственных и экспортных контрактов на 2026 год предусматривает многократное увеличение производства СВЧ.

