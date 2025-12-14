Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников в восьми регионах России

Силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА — 12 целей — были сбиты в Брянской области. По восемь дронов уничтожили в небе над Курской и Белгородской областями.

В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что еще пять беспилотников сбили над Орловской областью, три — над Калужской, два — над Рязанской. По одному БПЛА уничтожили в небе Тульской и Тамбовской областей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила почти 300 атак вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией республики. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидированы 216 беспилотников, над Горловкой — 79. Он также указал, что противник продолжает использовать тактику комбинированных ударов по гражданскому населению и объектам инфраструктуры республики.