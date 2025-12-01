Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА Белоруссия заявила Литве протест в связи с нарушением границы беспилотником

Минск заявил Вильнюсу протест в связи с тем, что 30 ноября литовский беспилотник нарушил воздушное пространство Белоруссии и упал в черте Гродно, передает МИД республики. В ведомство был вызван временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии Эрикас Вилканецас.

В Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, — сказано в заявлении.

Ранее МИД Белоруссии подтвердил, что вылетевший с территории Литвы беспилотник упал 30 ноября в черте города Гродно. По данным ведомства, аппарат вылетел из Лаздийского района Литвы. Экспертиза показала, что маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией республики, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву.

До этого литовская сторона обратились в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении сотни фур из Белоруссии. Они застряли на территории республики, когда Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе с ней.