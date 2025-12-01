Появились фото подозреваемых в подрыве железной дороги в Польше украинцев

Главными подозреваемыми в подрыве железной дороги стали двое граждан Украины, которые успели покинуть страну и выехать в Белоруссию, сообщает RMF 24 со ссылкой на польскую прокуратуру. Ведомство опубликовало их фотографии.

В суд направлено ходатайство о выдаче европейского ордера на арест Александра Кононова и Евгения Иванова.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура выдала ордер на арест 39-летнего Кононова и 41-летнего Иванова. Обвиняемым грозит пожизненное заключение по статье о террористических актах.

До этого сообщалось, что 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины, произошел взрыв. Движение поездов было нарушено из-за серьезных повреждений контактной сети в районе города Пулавы. Полиция Люблина сообщила об остановке поезда Свиноуйсьце — Жешув с 475 пассажирами. Для расследования создана специальная группа с привлечением силовых ведомств.

Также стало известно, что на северо-востоке Польши серьезно повреждено железнодорожное полотно на ключевой магистрали, ведущей на Украину. Польский премьер-министр Дональд Туск предположил, что это мог быть саботаж. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».