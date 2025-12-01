Раскрыто содержимое сброшенного на Белоруссию литовского беспилотника БПЛА из Литвы сбросил экстремистские материалы на Белоруссию

Запущенный с территории Литвы беспилотник сбросил печатные материалы экстремистского содержания над белорусским Гродно, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, дрон перед падением также вел разведку местности. Правоохранители продолжают изучение БПЛА.

С беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Белоруссии объявил Вильнюсу протест из-за нарушения воздушного пространства страны. В министерство взывали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса.

Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что БПЛА вылетел из Лаздийского района Литвы. Экспертиза показала, что маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией республики, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву.

До этого литовская сторона обратились в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении сотни фур из Белоруссии. Они застряли на территории республики, когда Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе с ней.