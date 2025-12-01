День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:21

Эксперт назвал главные угрозы для цен на мясо в России

Глава НМА Юшин: растущая налоговая нагрузка может стать угрозой для цен на мясо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основное давление на себестоимость производства мяса сегодня оказывают энергоносители и горюче-смазочные материалы (ГСМ), заявил в интервью NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако производителей беспокоит растущая фискальная нагрузка. Эксперт напомнил, что с 1 января для перерабатывающих предприятий повышается налог на прибыль, на часть продукции вырастет НДС.

Сегодня основное давление [на цены] оказывают энергоносители, ГСМ. <…> Однако на будущее нас беспокоит растущая фискальная — налоговая и неналоговая — нагрузка. С 1 января для перерабатывающих предприятий повышается налог на прибыль, на часть продукции вырастет НДС, инициируется рост различных неналоговых платежей, — сказал Юшин.

По его словам, в 2023–2024 годах отрасль столкнулась с резким ростом издержек. Главным вызовом тогда стал дефицит кадров, из-за которого компании были вынуждены повышать зарплаты на 25–40%, чтобы конкурировать за рабочих, в том числе с оборонной промышленностью. Существенно дорожала и логистика. В настоящее время ситуация стабилизировалась, но в будущем отрасль ждет новый серьезный вызов, отметил Юшин.

Закон о повышении НДС до 22% с 2026 года начнет действовать в России, при этом для социально значимых товаров сохранят льготную ставку 10%. Под нее по-прежнему подпадут лекарства, продукты, книги и товары для детей, но молокосодержащие продукты с заменителем жира из льготного списка уберут.

мясо
цены
налоги
НДС
национальная мясная ассоциация
Наталья Петрова
Н. Петрова
