Эксперт назвал главные угрозы для цен на мясо в России Глава НМА Юшин: растущая налоговая нагрузка может стать угрозой для цен на мясо

Основное давление на себестоимость производства мяса сегодня оказывают энергоносители и горюче-смазочные материалы (ГСМ), заявил в интервью NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако производителей беспокоит растущая фискальная нагрузка. Эксперт напомнил, что с 1 января для перерабатывающих предприятий повышается налог на прибыль, на часть продукции вырастет НДС.

Сегодня основное давление [на цены] оказывают энергоносители, ГСМ. <…> Однако на будущее нас беспокоит растущая фискальная — налоговая и неналоговая — нагрузка. С 1 января для перерабатывающих предприятий повышается налог на прибыль, на часть продукции вырастет НДС, инициируется рост различных неналоговых платежей, — сказал Юшин.

По его словам, в 2023–2024 годах отрасль столкнулась с резким ростом издержек. Главным вызовом тогда стал дефицит кадров, из-за которого компании были вынуждены повышать зарплаты на 25–40%, чтобы конкурировать за рабочих, в том числе с оборонной промышленностью. Существенно дорожала и логистика. В настоящее время ситуация стабилизировалась, но в будущем отрасль ждет новый серьезный вызов, отметил Юшин.

Закон о повышении НДС до 22% с 2026 года начнет действовать в России, при этом для социально значимых товаров сохранят льготную ставку 10%. Под нее по-прежнему подпадут лекарства, продукты, книги и товары для детей, но молокосодержащие продукты с заменителем жира из льготного списка уберут.