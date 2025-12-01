В МИД Японии раскрыли приоритеты в отношениях с Россией

Японское правительство намерено урегулировать вопрос принадлежности южных Курильских островов и подписать мирный договор с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Это заявление прозвучало в ходе его встречи с мэром города Нэмуро на острове Хоккайдо Масатоси Исигаки, который передал официальное письмо с соответствующими требованиями, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.

Исигаки передал министру Мотэги письмо с требованием решения проблемы «северных территорий» и скорейшего возобновления обменов с «четырьмя островами», в первую очередь посещения могил, — сказано в сообщении.

Отвечая на это, глава дипломатического ведомства подчеркнул, что территориальная проблема остается ключевым пунктом в двусторонних отношениях. Мотэги констатировал, что, несмотря на сложную общую обстановку, официальный Токио сохраняет неизменный курс на поиск решения по «четырем северным островам» и заключение мирного договора с Москвой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном пересмотре трех неядерных принципов политики Токио являются провокацией. Она отметила, что подобные шаги вызовут необратимые последствия в области обеспечения стратегической безопасности.