27 ноября 2025 в 15:27

«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии

Захарова назвала провокацией заявления о пересмотре Японией безъядерной политики

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном пересмотре трех неядерных принципов политики Токио являются провокацией, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что подобные шаги вызовут необратимые последствия в области обеспечения стратегической безопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

В условиях, когда правительство Японии проводит курс на ремилитаризацию, даже сама постановка вопроса о пересмотре Токио своих антиядерных обязательств провоцирует рост напряженности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. — NEWS.ru), — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, подобные заявления в целом «странно слышать» от японских властей. Представитель МИД напомнила, что в послевоенный период страна активно поддерживала режим нераспространения ядерного оружия и призывала мировое сообщество к полному ядерному разоружению.

Странно слышать от Токио провокационные заявления на эту тему, — резюмировала она.

Ранее китайский аналитик Гао Цзянь выразил мнение, что Япония переоценила надежность союза с США в сфере безопасности и недооценила решимость Китая защищать свои интересы. По его словам, Токио сознательно обостряет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь вернуть внимание Вашингтона.

