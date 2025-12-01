Президента Польши резко осудили после инцидента с Орбаном MP: Навроцкого осудили за отказ от встречи с Орбаном после его поездки к Путину

Отказ президента Польши Кароля Навроцкого от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву вызвал волну критики в стране, сообщает Myśl Polska. Издание приводит резкие комментарии пользователей, осуждающих решение главы государства, который, по их мнению, демонстрирует отсутствие реалистичного видения разрешения украинского конфликта.

Орбан — друг Польши, [президент Украины Владимир] Зеленский — враг. Такова реальность, — цитирует издание одного из польских комментаторов.

Автор статьи обвиняет окружение Навроцкого в «острой форме русофобии», которая делает Польшу бесполезной для усилий США по прекращению боевых действий на Украине. Публикация также ссылается на мнение вице-президента США Джей Ди Вэнса, который считает Польшу наряду со скандинавскими и балтийскими странами неспособной к конструктивному диалогу из-за своих антироссийских позиций.

Ранее сообщалось, что Навроцкий отменил встречу с Орбаном в знак протеста против визита последнего в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Польский лидер сохранил участие лишь в саммите глав государств Вышеградской четверки.