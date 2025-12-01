Синоптик предупредил москвичей о потеплении Синоптик Ильин: с 2 по 5 декабря в Москве ожидается потепление

В Москве с 2 по 5 декабря ожидается потепление, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, температура поднимется до +4 градусов в дневное время.

Ночью в столице от −2 до 0, днем от 0 до +2. По области ночью от −4 до +1, днем от −2 до +3 градусов. Ветер ночью южный и юго-западный, 3–8 метров в секунду, днем слабый, — рассказал Ильин.

Синоптик отметил, что на протяжении всей недели показатели атмосферного давления будут выше нормы — около 758 мм ртутного столба. Он подчеркнул, что наиболее уязвимой группой людей при этом являются те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что первая неделя декабря в Санкт-Петербурге будет теплой. Он отметил, что в регионе ожидается малое количество осадков.