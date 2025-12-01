День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:38

Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается теплая погода в ночь на Новый год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве ожидается теплая погода в ночь на новый 2026 год, заявил «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. Он отметил, что ноябрьская погода сохранится в столице и области до 7 декабря 2025 года включительно.

Температура в декабре будет выше нормы на два или три градуса по всем прогнозам. Первые 10 дней декабря превышение возможно даже на пять или шесть градусов. Новый год ожидается теплый, — отметил Шувалов.

В начале декабря не должно быть дождей, при этом будет плотная облачность. Снег может пойти только после 10 декабря, добавил эксперт.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве со 2 по 5 декабря ожидается потепление. По его словам, температура поднимется до четырех градусов тепла в дневное время.

Читайте также
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Синоптик предупредил москвичей о потеплении
Москва
Синоптик предупредил москвичей о потеплении
Россиян предупредили об активизировавшихся перед праздниками мошенниках
Общество
Россиян предупредили об активизировавшихся перед праздниками мошенниках
Не лезут майонезные салаты? Готовим 2 января свеженький салат из овощей и говядины. Необычная шипящая заправка
Общество
Не лезут майонезные салаты? Готовим 2 января свеженький салат из овощей и говядины. Необычная шипящая заправка
До прихода гостей час? Без паники — три закуски на Новый год за 30 минут: изысканно, быстро, безумно вкусно!
Общество
До прихода гостей час? Без паники — три закуски на Новый год за 30 минут: изысканно, быстро, безумно вкусно!
погода
Москва
Новый год
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь
Булыкин назвал условие, при котором Гусев станет главным тренером «Динамо»
В Европе признали проблемы с поставками на Украину
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.