Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь Синоптик Шувалов: в Москве ожидается теплая погода в ночь на Новый год

В Москве ожидается теплая погода в ночь на новый 2026 год, заявил «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. Он отметил, что ноябрьская погода сохранится в столице и области до 7 декабря 2025 года включительно.

Температура в декабре будет выше нормы на два или три градуса по всем прогнозам. Первые 10 дней декабря превышение возможно даже на пять или шесть градусов. Новый год ожидается теплый, — отметил Шувалов.

В начале декабря не должно быть дождей, при этом будет плотная облачность. Снег может пойти только после 10 декабря, добавил эксперт.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве со 2 по 5 декабря ожидается потепление. По его словам, температура поднимется до четырех градусов тепла в дневное время.