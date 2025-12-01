День матери
01 декабря 2025 в 17:49

ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях

Гостев: заключенные произвели в 2024 году продукции на сумму 47 млрд рублей

Сотрудник ФСИН около автозака Сотрудник ФСИН около автозака Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В 2024 году общий объем произведенной продукции и оказанных услуг силами осужденных в российских исправительных учреждениях превысил 47 млрд рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. Гостев отметил, что достигнутые параметры являются достаточно хорошими.

Основное — это, конечно, легкая промышленность. [Изготавливаем форму] для МВД, Росгвардии, МЧС, приставов, налоговой службы, то есть спектр достаточно большой, — сказал он.

Кроме того, директор ФСИН сообщил о высоком уровне занятости в уголовно-исполнительной системе (УИС): в настоящее время трудоустроено 91,5–91,6% осужденных. По мнению Гостева, это не только положительно сказывается на развитии самой системы, но и эффективно «работает на выполнение специальных задач».

Ранее стало известно, что приговоренный к заключению в колонии экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов займется изготовлением сетей от дронов. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что бывший генерал уже вышел на работу в колонии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за мошенничество и подлог. Попов готовится к кассационному обжалованию.

