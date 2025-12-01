День матери
01 декабря 2025 в 17:46

«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле

Адвокат Лерчек сообщил о множестве ошибок в ее деле

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем Ковыршин заявил РЕН ТВ, что в ее деле было допущено множество нарушений. Он отметил, что обвинения якобы были представлены в неподобающем виде.

Нам не были предъявлены обвинения в том виде, в котором должны были, чтобы мы поняли, что происходит, — заявил Ковыршин.

Ранее блогер отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было. Бывший супруг Лерчек Артем Чекалин также заявил в суде, что непричастен к выводу средств за рубеж. При этом он признал вину в налоговом преступлении.

Согласно обвинительному заключению, с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года бывшие супруги перечислили на счета зарубежной фирмы в Абу-Даби 251,6 млн рублей. Деньги поступали от клиентов, которые покупали онлайн-курсы и другие продукты фитнес-проекта, созданного Чекалиными.

До этого стало известно, что коттедж блогеров выставлен на продажу за 225 млн рублей. Дом площадью 450 квадратных метров расположен в поселке Ильинка Лейнхаус, однако проживанию в нем помешали финансовые проблемы и последующий развод. В особняке пять спален, семь санузлов, две кухни и большая обеденная зона.

