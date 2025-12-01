День матери
01 декабря 2025 в 17:48

Психолог объяснила, как развить любовь к себе

Психолог Абдуллина: любовь к себе появляется из надежности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы развить любовь к себе, необходимо стать надежным взрослым, которого не хватало в детстве, рассказала «ФедералПресс» кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета педагогики и психологии СФ УУНиТ Лилия Абдуллина. По ее мнению, необходимо изменить абстрактную цель «полюбить себя» на более приземленный план.

Мозг не понимает абстракций. Команда «люби себя» вызывает сбой. Начните с внимательности к тому, что уже есть. Используйте практику. В моменты критики себя задайте единственный вопрос: «Что я сейчас чувствую в теле?» (стянуло желудок, сжались кулаки, потух взгляд). Не оценивайте, просто заметьте, — рассказала Абдуллина.

По мнению психолога, также необходимо приучить себя к «экологии внутреннего диалога». Она посоветовала каждый раз перед тем, как сказать себе что-то неприятное, задуматься над тем, можно ли такое сказать своему другу или ребенку.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, что повышенная требовательность и неготовность к трудностям материнства может привести к развитию послеродовой депрессии. Он отметил, что причиной такого состояния также может стать гормональный сбой.

