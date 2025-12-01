День матери
01 декабря 2025 в 17:47

Корги выбросили в мусорный контейнер

В подмосковных Люберцах нашли корги, выброшенную в мусорный контейнер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Собаку породы корги выбросили в мусорный контейнер в подмосковных Люберцах, но питомца удалось спасти, рассказала РИА Новости очевидица, мать которой нашла собаку. По словам девушки, ее родительница обнаружила пса утром 29 ноября и уже в тот же день благодаря местному чату нашла для него новую семью.

Собаку нашла моя мама в субботу утром. Хозяев ей нашли новых в тот же день. Мы в местной группе нашего поселка сбросили фото собаки и вот так через соседей нашли ей хозяев, — сообщила она.

Теперь жители поселка пытаются найти женщину, которая выбросила животное, планируя обратиться с заявлением к участковому. В соцсетях сообщалось, что собаку выкинула неизвестная женщина.

Ранее в Подмосковье задержали 41-летнего собачника, который во время прогулки со своим питомцем зарезал соседского пса. По данным следствия, мужчина, когда растаскивал сцепившихся собак, ударил чужую ногой, из-за чего она бросилась на него. В ответ фигурант достал нож и ударил животное ножом в шею. Пес погиб от полученного ранения.

