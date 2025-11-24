В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом В Подмосковье собачник убил соседского пса ударом ножа в шею во время прогулки

В Подмосковье задержали 41-летнего собачника, который во время прогулки со своим питомцем зарезал соседского пса, сообщает ГУ МВД России по Московской области. По информации ведомства, мужчина, когда растаскивал сцепившихся собак, ударил чужую ногой, из-за чего она бросилась на него. В ответ фигурант достал нож и ударил животное ножом в шею. Пес погиб от полученного ранения.

Участковым уполномоченным Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животным, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье 245 УК (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

