День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:04

В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом

В Подмосковье собачник убил соседского пса ударом ножа в шею во время прогулки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Подмосковье задержали 41-летнего собачника, который во время прогулки со своим питомцем зарезал соседского пса, сообщает ГУ МВД России по Московской области. По информации ведомства, мужчина, когда растаскивал сцепившихся собак, ударил чужую ногой, из-за чего она бросилась на него. В ответ фигурант достал нож и ударил животное ножом в шею. Пес погиб от полученного ранения.

Участковым уполномоченным Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животным, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье 245 УК (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко рассказала, что спасенная у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения. Она поделилась, что животное живет «полноценной кошачьей жизнью».

Россия
Подмосковье
нападения
собаки
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бульдог попал на операционный стол из-за трусов хозяйки
В России сократились продажи электроники
«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна
Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области
Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ
В Пакистане выросло число жертв атаки террористов на штаб-квартиру полиции
«Выдающийся форвард»: ветеран ЦСКА высказался о смерти Симоняна
«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов
Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны
Экс-сотрудница предприятия ТЭК попала в скандал с вымогательством
Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его
Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»
Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео
В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине
Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью
Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах
Женщина отбилась от медведя и спряталась в лесу на всю ночь
Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот
Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне
В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.