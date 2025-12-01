День матери
01 декабря 2025 в 17:50

Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям

«Осторожно, новости»: соседи жалуются на блогера Яковлеву из-за порчи машин

Блогер Светлана Яковлева Блогер Светлана Яковлева Фото: Социальные сети
В столичном районе Перово соседи жалуются на блогера Свету Яковлеву, которая прославилась своим эпатажным образом и ярким макияжем в нулевые, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По их словам, она часто ведет себя неадекватно и доставляет неудобства окружающим.

Как пишут авторы, местные жители рассказали, что Яковлева фактически устроила дома собачий приют, но при этом она не ухаживает за своими питомцами должным образом. В результате собаки громко воют, а из квартиры доносится резкий запах.

Кроме того, сообщает канал, женщина по какой-то причине ставит животных на чужие автомобили. Два месяца назад Яковлева уже поцарапала соседскую машину. Хозяин обратился в полицию с заявлением о порче имущества.

Однако соседи признаются, что им жалко женщину, которая, по их словам, имеет диагноз из психдиспансера. Как пишет канал, местные жители попросту устали от выходок Яковлевой. Достучаться до нее и родственников у них не получается.

Ранее руководитель перспективных проектов одной из девелоперских компаний Артем Охмат заявил, что укладка шумоизоляционных материалов поможет избавиться от звуков топота, стука каблуков и падения предметов. По его словам, акустические маты монтируются в стяжку на этапе черновых работ.

блогеры
собаки
скандалы
соседи
