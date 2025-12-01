Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям «Осторожно, новости»: соседи жалуются на блогера Яковлеву из-за порчи машин

В столичном районе Перово соседи жалуются на блогера Свету Яковлеву, которая прославилась своим эпатажным образом и ярким макияжем в нулевые, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По их словам, она часто ведет себя неадекватно и доставляет неудобства окружающим.

Как пишут авторы, местные жители рассказали, что Яковлева фактически устроила дома собачий приют, но при этом она не ухаживает за своими питомцами должным образом. В результате собаки громко воют, а из квартиры доносится резкий запах.

Кроме того, сообщает канал, женщина по какой-то причине ставит животных на чужие автомобили. Два месяца назад Яковлева уже поцарапала соседскую машину. Хозяин обратился в полицию с заявлением о порче имущества.

Однако соседи признаются, что им жалко женщину, которая, по их словам, имеет диагноз из психдиспансера. Как пишет канал, местные жители попросту устали от выходок Яковлевой. Достучаться до нее и родственников у них не получается.

