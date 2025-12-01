День матери
01 декабря 2025 в 13:51

Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями

Эксперт Артем Охмат: укладка шумоизолирующих материалов спасет от шумных соседей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Укладка шумоизоляционных материалов в пол в верхней квартире поможет избавиться от звуков топота, стука каблуков и падения предметов у соседей, сообщил руководитель перспективных проектов одной из девелоперских компаний Артем Охмат. По его словам, акустические маты монтируются в стяжку на этапе черновых работ по договоренности с соседями, передает «Газета.Ru».

Чтобы уменьшить шум от соседних стен, можно установить гипсокартон на обрешетке с акустической минеральной ватой или другими материалами, поглощающими звук. Обычный гипсокартон без наполнителя может даже усиливать звуковые волны, поэтому важно использовать звукоизоляционные материалы внутри конструкции.

Шумоизоляция потолка может быть выполнена по аналогичной многослойной технологии. Следует учитывать, что такая конструкция может уменьшить пространство примерно на 10 сантиметров у каждой стены.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что использование гипсоволокнистых листов в сочетании с минеральной ватой позволяет снизить уровень шума на 14–18 децибел. Перед монтажом звукоизоляции важно проверить стены на наличие щелей и трещин, герметизация которых может улучшить ситуацию.

