Винегрет «Морской бриз»: водоросли чука и батат разожгут интерес

NEWS.ru предлагает необычный рецепт винегрета «Морской бриз» с бататом и водорослями! Это мост между традицией и гастрономической смелостью. Готовы совершить гастрофурор?

Отвариваем 2 крупных батата до мягкости, охлаждаем и нарезаем аккуратными кубиками. Добавляем 200 граммов зеленого горошка (консервированного или замороженного, бланшированного 2 минуты) и 150 граммов готовых маринованных водорослей чука. А потом подарим винегрету сочности и характерного хруста, порезав сочную красную луковицу полукольцами.

Все это великолепие одеваем в легкий, но дерзкий наряд-заправку: в мисочке энергично взбиваем 3 столовые ложки апельсинового фреша, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку кунжутного и щепотку морской соли. Добавляем секретный ингредиент — половину чайной ложки тертого имбиря, который даст легкую остроту и свежесть. И поливаем салатик.

Имбирь и апельсин раскроют сладость батата и создадут аккомпанемент водорослям. Аккуратно перемешиваем салат на Новый год, чтобы не сломать нежные кусочки батата, и даем ему настояться винегрету 15 минут — пусть все вкусы заключат крепкий союз!

