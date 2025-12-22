Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:19

Винегрет «Морской бриз»: водоросли чука и батат разожгут интерес

Винегрет «Морской бриз»: водоросли чука и батат разожгут интерес Винегрет «Морской бриз»: водоросли чука и батат разожгут интерес Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

NEWS.ru предлагает необычный рецепт винегрета «Морской бриз» с бататом и водорослями! Это мост между традицией и гастрономической смелостью. Готовы совершить гастрофурор?

Отвариваем 2 крупных батата до мягкости, охлаждаем и нарезаем аккуратными кубиками. Добавляем 200 граммов зеленого горошка (консервированного или замороженного, бланшированного 2 минуты) и 150 граммов готовых маринованных водорослей чука. А потом подарим винегрету сочности и характерного хруста, порезав сочную красную луковицу полукольцами.

Все это великолепие одеваем в легкий, но дерзкий наряд-заправку: в мисочке энергично взбиваем 3 столовые ложки апельсинового фреша, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку кунжутного и щепотку морской соли. Добавляем секретный ингредиент — половину чайной ложки тертого имбиря, который даст легкую остроту и свежесть. И поливаем салатик.

Имбирь и апельсин раскроют сладость батата и создадут аккомпанемент водорослям. Аккуратно перемешиваем салат на Новый год, чтобы не сломать нежные кусочки батата, и даем ему настояться винегрету 15 минут — пусть все вкусы заключат крепкий союз!

Ранее NEWS.ru рассказывал, как сделать салат с креветками и тыквой.

Читайте также
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Семья и жизнь
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Салат винегрет теперь по-скандинавски. Добавляю два новых ингредиента — получается сытное чудо
Общество
Салат винегрет теперь по-скандинавски. Добавляю два новых ингредиента — получается сытное чудо
Салат «Версаль» — королевская роскошь вместо оливье. Интересное сочетание продуктов и эффектная подача
Общество
Салат «Версаль» — королевская роскошь вместо оливье. Интересное сочетание продуктов и эффектная подача
Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты
Общество
Розовый салат «Барби» со свеклой: никто не думал, что его будут съедать тоннами, — простейшие продукты
Итальянский завтрак за 10 минут: как приготовить хрустящие панини с ветчиной, сыром и свежими томатами дома
Общество
Итальянский завтрак за 10 минут: как приготовить хрустящие панини с ветчиной, сыром и свежими томатами дома
винегреты
салаты
кулинария
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.