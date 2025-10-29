Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 02:20

Названы лучшие способы навсегда избавиться от шума соседей без конфликтов

Бизнесмен Васильев: звукоизоляцию квартиры обеспечат гипсоволокнистые листы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гипсоволокнистые листы помогут обеспечить хорошую звукоизоляцию квартиры, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, использование специальных звукопоглощающих материалов позволит снизить уровень шума на 14–18 децибел.

Если вы отчетливо слышите разговоры, телевизор или музыку из соседней квартиры, ситуацию можно исправить. Наиболее эффективное решение — создание дополнительного звукоизолирующего слоя на стене. Технически это реализуется путем монтажа каркасной конструкции с использованием гипсоволокнистых листов в сочетании с минеральной ватой определенной плотности. Такой «пирог» способен снизить уровень шума на 14–18 децибел, — поделился Васильев.

Он отметил, что стоимость таких работ в 2025 году будет составлять примерно 2,5–3 тысячи рублей за квадратный метр, включая материалы и монтаж. По словам эксперта, существуют более бюджетные бескаркасные решения, но их эффективность, особенно против низкочастотных шумов, значительно ниже.

Особое внимание стоит уделить подготовительным работам. Перед монтажом звукоизоляции необходимо тщательно проверить стены на наличие щелей и трещин. Часто значительная часть шума проникает именно через такие дефекты. Их герметизация с помощью специального акустического силикона может дать заметное улучшение даже без масштабных работ, — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что ударные шумы, такие как топот и звуки падающих предметов, представляют особую проблему. По словам эксперта, лучшим решением было бы установить «плавающий пол» у соседей сверху. Однако, указал Васильев, в качестве альтернативы также рекомендуется улучшить акустический комфорт своей квартиры с помощью толстых ковров, пробковых полов или других звукопоглощающих материалов.

Ранее адвокат Андрей Некрасов заявил, что некоторые граждане утверждают о наличии у них обостренного слуха и просят соседей не шуметь после девяти часов вечера. По его мнению, таким людям лучше всего переехать в сельскую местность. Он подчеркнул, что в установленное законодательством время можно спокойно общаться и смотреть телевизор.

