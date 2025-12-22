Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:30

Ужин за час: сочные куриные бедра в сливочно-горчичном соусе

Ужин за час: сочные куриные бедра в сливочно-горчичном соусе
Духовку разогрейте до 180 °C. Куриные бедра (4 штуки) обсушите и натрите смесью соли, черного перца и сушеного тимьяна. Обжарьте кожей вниз на сухой сковороде до румяности. В форму для запекания выложите нарезанные дольками два кисло-сладких яблока. Сверху разместите курицу кожей вверх. В отдельной чашке смешайте 200 мл сливок, две столовые ложки дижонской горчицы и чайную ложку меда. Равномерно полейте этим соусом курицу и яблоки. Запекайте 35–40 минут. Готовое блюдо должно быть покрытым аппетитным кремовым соусом. Дайте ему немного отдохнуть перед подачей. Нежное мясо с фруктовой ноткой и пикантным соусом станет главным блюдом ужина.

Ранее мы писали о кальмарах и гранате: неожиданное, но идеальное сочетание.

