Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто

Предлагаем дополнить привычный ужин хрустящим салатом из курицы с огурцом и кукурузой. На готовку уйдет не больше 10 минут, а результат порадует всю семью. Салат из курицы по этому рецепту получается свежим и вкусным. Попробуйте!

Ингредиенты

Отварное филе курицы — 0,4 кг

Небольшая головка лука — 1 шт.

Колючий огурец — 3 шт.

Банка сладкой кукурузы — 1 шт.

Салат в горшочке — 1 шт.

Майонез — 30 г

Черный перец — на вкус

Способ приготовления

Лук измельчить. Огурец промыть. Можете выбрать любую нарезку, но мы рекомендуем кубики. Салат вымыть, просушить, нарвать руками на средних размеров кусочки. Мясо следует измельчить на небольшие кусочки. Всыпать заготовки в салатник. Добавить майонез по вкусу, приправить перцем. Приятного аппетита!

