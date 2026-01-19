Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто

Предлагаем дополнить привычный ужин хрустящим салатом из курицы с огурцом и кукурузой. На готовку уйдет не больше 10 минут, а результат порадует всю семью. Салат из курицы по этому рецепту получается свежим и вкусным. Попробуйте!
Ингредиенты
- Отварное филе курицы — 0,4 кг
- Небольшая головка лука — 1 шт.
- Колючий огурец — 3 шт.
- Банка сладкой кукурузы — 1 шт.
- Салат в горшочке — 1 шт.
- Майонез — 30 г
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Лук измельчить.
- Огурец промыть. Можете выбрать любую нарезку, но мы рекомендуем кубики.
- Салат вымыть, просушить, нарвать руками на средних размеров кусочки.
- Мясо следует измельчить на небольшие кусочки.
- Всыпать заготовки в салатник. Добавить майонез по вкусу, приправить перцем. Приятного аппетита!
Также предлагаем приготовить смузи с яблоком и сельдереем.