19 января 2026 в 20:43

Алиев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщило агентство Report. Лидер страны прилетел в Цюрих, где его уже ожидали официальные лица.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию 19 января для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, — говорится в сообщении.

Ранее представители Дании отказались от участия во Всемирном экономическом форуме. Данное решение принято на фоне усиления международных разногласий вокруг гренландского вопроса, хотя официальные лица страны подтвердили получение приглашения.

Кроме того, западные журналисты заявили, что участники форума в Давосе крайне встревожены внешнеполитическим курсом президента США Дональда Трампа. Американский лидер, выступая после похищения венесуэльского коллеги Николаса Мадуро, займет жесткую позицию в отношении Ирана, несмотря на демонстрируемое внешнее уважение, считают они.

Также политолог Евгений Минченко предположил, что Россия и Соединенные Штаты не станут публиковать итоги предстоящих консультаций в Давосе. По его словам, эта встреча представляет собой элемент закрытого подготовительного процесса, подробности которого не будут обнародованы.

