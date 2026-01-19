Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:27

Политолог ответил, чего ждать от предстоящих переговоров США и РФ в Давосе

Политолог Минченко: Россия и США не раскроют результаты переговоров в Давосе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия и США не раскроют общественности результаты предстоящих переговоров в Давосе, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, данная встреча является частью закрытого подготовительного процесса, детали которого останутся за кадром.

Чего ждать от встречи РФ и США в Давосе? Это явно еще один этап подготовительных консультаций. Какие могут быть на этом уровне достигнуты договоренности, которые можно публично озвучивать? Я так понимаю, что у Кирилла Дмитриева (глава РФПИ, представитель делегации от РФ. — NEWS.ru) как одного из наиболее хорошо воспринимаемых американской стороной переговорщиков идет процесс. Процесс в большей степени теневой. Поэтому я думаю, что было бы странно надеяться на то, что нам объявят о каких-то результатах по итогам этой встречи, — пояснил Минченко.

Ранее сообщалось, что Дмитриев поедет на Всемирный экономический форум в Давосе для встречи с делегацией США. Предполагается, что на полях мероприятия российская и американская стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине.

