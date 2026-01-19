Назван представитель России на форуме в Давосе Дмитриев поедет на форум в Давосе для встречи с делегацией США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поедет на Всемирный экономический форум в Давосе для встречи с делегацией США, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они утверждают, что на полях мероприятия стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине.

Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курортный город Давос и проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума, — сказано в материале.

Ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации обговорили на переговорах в США экономические вопросы и гарантии безопасности. Он добавил, что по плану продолжить беседу в Давосе.

Между тем появилась информация, что участники ВЭФ намерены уделить больше внимания теме Гренландии, чем Украине, и в программе уже ожидается как минимум одна встреча президента США Дональда Трампа с представителями ЕС и НАТО. Из-за позиции Вашингтона организаторы форума пересматривают материалы и отходят от темы украинского урегулирования.