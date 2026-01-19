Атака США на Венесуэлу
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для светлого праздника Крещения Господня, завершающего Святки, нередко готовят постные, но сытные и символичные угощения. Сочетание зерен, сухофруктов и меда — классическое, но очень вкусное. Добавьте один секретный ингредиент, и станет еще лучше. Какой? Узнайте далее! Делимся идеальным рецептом кутьи.

Это не просто сладкая каша, а настоящее праздничное блюдо, где каждому компоненту отведена своя роль: зерно — символ воскресения жизни, мед — благодати, а мак и орехи — достатка. Подготовьте 200 г пшеницы, ячменя или риса, по 100 г мака, миндаля и изюма, 70 г кураги, 3 ст. л. меда и щепотку соли. А вот и секретный ингредиент: цедра 1 апельсина и 2 ломтика свежего имбиря (добавляются при варке).

Пшеницу тщательно промойте, залейте холодной водой на ночь. Утром воду слейте, залейте свежей (примерно 1,5 л), добавьте щепотку соли и 2 ломтика очищенного имбиря. Варите на медленном огне 1–1,5 часа до полной мягкости и раскрытия зерен. Имбирь, отдав свой тонкий аромат, удаляется. Готовую пшеницу откиньте на дуршлаг, дайте стечь и остыть. Мак залейте кипятком на 30 минут, затем слейте воду, перетрите в ступке или блендере до появления молочка. Изюм и курагу залейте горячей водой на 15 минут, обсушите, курагу нарежьте кубиком. Миндаль обжарьте на сухой сковороде до легкого аромата (3–4 минуты), крупно порубите. В большой миске соедините остывшую пшеницу, подготовленный мак, изюм, курагу и большую часть миндаля. Аккуратно перемешайте. Теперь добавьте мед и тертую цедру одного апельсина — она станет тем самым волшебным штрихом, который добавит яркую цитрусовую ноту. Еще раз бережно перемешайте.

Выложите кутью в глубокое праздничное блюдо, разровняйте поверхность. Украсьте оставшимся миндалем и, например, звездочками из кураги или клюквой. Подавайте комнатной температуры.

  • Совет: если вы готовите для детей или тех, кто не любит мед, часть кутьи можно отложить и добавить в нее не мед, а узвар (компот из сухофруктов) или фруктовый сироп. Традиционно кутью часто разбавляют именно узваром.

  • Факт: кутья (сочиво) — обязательное блюдо в сочельник Крещения. Приготовление и совместная трапеза им освящает единство семьи, поминание предков и надежду на плодородие и благополучие в новом году.

