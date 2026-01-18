Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком

Картофель тщательно моем, не очищая от кожуры, и нарезаем крупными неравномерными дольками. Важный секрет: заливаем дольки холодной водой, доводим до кипения и сразу сливаем. Это удалит лишний крахмал и создаст ту самую шершавую поверхность для хруста. Обсушенный картофель выкладываем в миску, сбрызгиваем рафинированным подсолнечным маслом — оно дает нейтральный вкус. Добавляем щедрую щепотку молотой паприки, сушеного чеснока и соль по вкусу. Аккуратно перемешиваем, стараясь не повредить дольки. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекаем в разогретой до 220 градусов духовке около 40 минут, не переворачивая, до золотистого цвета. Подаем сразу, пока хрустит.

