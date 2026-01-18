Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 14:55

Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком

Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картофель тщательно моем, не очищая от кожуры, и нарезаем крупными неравномерными дольками. Важный секрет: заливаем дольки холодной водой, доводим до кипения и сразу сливаем. Это удалит лишний крахмал и создаст ту самую шершавую поверхность для хруста. Обсушенный картофель выкладываем в миску, сбрызгиваем рафинированным подсолнечным маслом — оно дает нейтральный вкус. Добавляем щедрую щепотку молотой паприки, сушеного чеснока и соль по вкусу. Аккуратно перемешиваем, стараясь не повредить дольки. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекаем в разогретой до 220 градусов духовке около 40 минут, не переворачивая, до золотистого цвета. Подаем сразу, пока хрустит.

Ранее мы писали о том, как полюбить разгрузочный день на гречке.

простые рецепты
быстрые рецепты
картофель
деревня
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка попала в реанимацию после концерта «Пошлой Молли» на Пхукете
Авиабазу в труху, солдатам промывают мозги: новости СВО к вечеру 18 января
Страны НАТО обвинили Трампа в подрыве трансатлантических отношений
Восемь стран НАТО выступили с совместным резким заявлением из-за угроз США
Живший нелегально в Гоа маньяк-аниматор из РФ признался в новых убийствах
Сильный ветер и холод до −9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Юрист ответил, куда надо обращаться семье впавшей в кому в Египте россиянки
Таганскую ОПГ заподозрили в связи со спецслужбами и убийством Деда Хасана
Инцидентом с самолетом в Барнауле заинтересовался Следственный комитет
Стали известны подробности ЧП на нефтяном месторождении
Пропавший самолет Indonesia Air Transport нашли на вершине горы в Индонезии
ВСУ обстреляли 20 муниципалитетов Белгородской области
Маск предупредил о скором исчезновении целых стран и культур
Бундесвер спешно ретировался из Гренландии после угроз Трампа
Приток иностранного бизнеса в Россию вырос на 17% за год
Жителей Кургана оставят без телевидения и радио
Водителя Porsche арестовали после задержания со стрельбой
Уход из «Голоса», смерть Золотовицкого, гонорары: как живет Полина Гагарина
«В пику Трампу»: политолог об ответе ЕС на пошлины США из-за Гренландии
В России жители 101 многоквартирного дома остались без отопления
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.