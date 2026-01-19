Бурунов, Лоза, Хакамада: кого из знаменитостей кинули на деньги аферисты

Народная артистка РФ Лариса Долина осталась без элитной квартиры в Москве, передав деньги от ее продажи злоумышленникам. Кого еще из знаменитостей шантажировали и обманывали мошенники?

Кто еще остался без квартиры

Сегодня певицу Ларису Долину выселили из квартиры в районе Хамовники, за которую она судилась более года и в итоге проиграла. Ранее она не явилась для передачи ключей покупательнице Полине Лурье, поэтому приставы передали ее квартиру законной владелице. До этого Долина сообщила, что продала недвижимость под влиянием мошенников и передала вырученные деньги неизвестным.

Осенью 2020 года композитор и певец Юрий Лоза рассказал, как остался без денег и квартиры в Крыму. Артист арендовал жилье на 10 дней в Керчи и оплатил 11 тысяч рублей. Приехав на курорт, Лоза получил сообщение, что заехать в квартиру нельзя: в ней прорвало трубу и обвалился потолок.

«Когда мы подъезжали, он пропал. Сказал, что трубу прорвало, потолок обвалился, они любую причину называют, по которой я до сих пор не получил договор. Они тянут и тянут, а потом пропадают», — поделился Лоза с Teleprogramma.pro.

Музыкант обратился с заявлением в полицию, но преступника так и не нашли. По его словам, мошенник даже не догадывался, что обманул известного человека.

Фактически остался на улице и звезда сериала «Папины дочки» Сергей Фролов с семьей. Как рассказал актер, квартира была оформлена на его покойную мать. Женщина взяла в кредит, а потом перекрыла его новым — в один миллион 200 тысяч рублей под залог квартиры. Через два месяца после этого она умерла, а квартиру продали с молотка. Вернуть жилье Фролову не удалось.

Как обманули Хакамаду и Кудрявцеву

В августе 2023 года мошенники вступили в переписку с коучем Ириной Хакамадой, представившись ее близкой подругой. Преступники использовали аватарку собеседницы и скопировали ее стиль общения. Обманом они убедили Хакамаду перевести на неизвестный счет 400 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой аферистов, она тут же обратилась в полицию.

Похожим образом поступили с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой. Злоумышленники убедили ее, что с ней общается давняя подруга, которая оказалась в трудной ситуации, и попросили перевести им 180 тысяч рублей. Ведущая призналась, что не обратила внимания на номер телефона, потому что на заставке стояло знакомое лицо, а она в момент общения очень спешила. Позже Кудрявцева позвонила подруге и поняла, что денег та не просила.

Как «развели» Утяшеву и Бурунова

Стала жертвой мошенников по телефону и телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева. С ее сотрудниками связалась якобы директор ЦУМа и предложила купить огромное количество брендовой косметики в рамках ликвидации коллекции. Женщина пояснила, что из-за помятой упаковки они распродают крема и парфюм со скидкой 70%.

Сразу же после перевода более 100 тысяч рублей липовая «директриса» перестала отвечать. Потерпевшие написали заявление в полицию.

Попался на удочку аферистов и актер Сергей Бурунов, пытаясь купить компьютер в интернете по объявлению. Он договорился с продавцом о цене, после чего перевел ему на карту 270 тысяч рублей. Когда же собеседник перестал выходить на связь, Бурунов написал заявление в полицию.

Кто шантажировал Asti и Радзинского

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) пострадала от действий преступников в декабре 2024 года. В своем блоге певица сообщила, что злоумышленники взломали ее телефон и опубликовали в Сети интимные фотографии.

По словам артистки, мошенники шантажировали ее около полугода, а сама она жила в «настоящем кошмаре». Неизвестные требовали с Asti и ее супруга, бизнесмена Стаса Юркина, крупную денежную сумму. Певица добавила, что кадры предназначались мужу и, в отличие от других звездных коллег, она не стала платить шантажистам.

Не пожалели преступники и 89-летнего писателя Эдварда Радзинского. Полтора года назад он передал мошенникам 45 млн. рублей. Сначала ему позвонили якобы из «Википедии» и предложили вывести деньги с его «монетизированной» страницы. Когда же Радзинский отказался, ему начали звонить «из Центробанка» и «ФСБ»», запугивая участием в «финансировании ВСУ» и предлагая перевести вклады на «безопасные счета».

Напуганный драматург снял со счета сбережения и передал курьеру, который представился «доверенным лицом из Центробанка». Через несколько недель выяснилось, что его обманули.

