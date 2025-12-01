Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной

Скандальная сделка с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной вызвала бурю общественного осуждения. Кто из знаменитостей тоже выступил с критикой певицы, а кто встал на ее защиту — в материале NEWS.ru.

За что Долину пытаются «отменить» в Сети

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках многодетной матери Полине Лурье за 112 млн рублей. Вскоре после сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников и под давлением передала полученные деньги аферистам. Суд вернул артистке квартиру, в результате чего покупательница осталась без жилья и денег.

После некоторые юристы, общественники и простые зрители начали публично высказываться в поддержку Лурье. Работать со звездой отказались некоторые рестораны, фотографы и стилисты, а россияне начали массово сдавать билеты на ее концерты. Также появилась информация о возможном удалении кадров с певицей из новогодних огоньков.

Сама Долина назвала нападки на себя в Сети проплаченной «атакой ботов». Затем она предложила россиянам вместо оскорблений скинуться на квартиру обманутой покупательнице.

«Из каждого утюга этот поток помоев на меня. А скинуться они не хотят? Если бы каждый, кто меня сейчас грязью поливает, отправил этой несчастной женщине по 100 рублей, то и проблемы бы не было. Или только языками чесать? Важны не слова, а поступки», — заявила Долина.

Кто из звезд осудил поведение Долиной

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала видео, заявив, что из-за скандальной истории с Долиной не может продать свою квартиру. По ее словам, покупатели перестали доверять артистам, и теперь ей нужно проходить различные экспертизы.

«Из-за Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. И вот благодаря вот этой певице, из-за этой всей обстановки, мне нужно пройти все наркологические клиники… И если покупатели узнают, что я артистка, значит я кого-то могу развести», — пожаловалась Слава.

Высказался против Долиной и стилист певицы Ольги Бузовой Никита Карстен. Он обвинил певицу в одностороннем нарушении соглашения о съемке, в рамках которой ему запретили использовать полученные фотографии звезды. По словам Карстена, он предоставил певице брендовую одежду и также планировал получить контент для продвижения. Однако команда Долиной не подпускала никого к ней, разрешая лишь передавать вещи. Ситуация, по мнению стилиста, демонстрирует «суть самого человека».

«Через какое-то время я пишу: „А где фото- и видеоматериалы, которые мы можем использовать?“ На что мне ответили: „Фото- и видеоматериалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать“», — признался Карстен.

Раскритиковал Долину и актер Никита Джигурда. В своем блоге он сравнил певицу со «злой жадной жабой», вошедшей в русский сказочный эпос.

Певица Цыганова назвала критику Ларисы Долиной на фоне скандала «расплатой» за годы высокомерия. В своем Telegram-канале она назвала Долину «завравшимся, бессовестным и аморальным человеком» и напомнила, что она всегда «вела себя вызывающе».

«Долина не снимает корону уже лет 20, судя по всплывающим видео. Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата», — подчеркнула Цыганова.

Кто из артистов поддержал Долину после суда

Одним из первых в поддержку Ларисы Долиной выступил народный артист РФ Григорий Лепс. В разговоре с журналистами певец призвал не обсуждать решение суда и осыпал коллегу комплиментами.

«Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить. Она в этом обмане не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», — пояснил Лепс.

Продюсер Иосиф Пригожин сравнил Ларису Долину с «распятым Христом», сообщила «Газета.Ru». Он предположил, что за нападками на певицу «кто-то стоит».

Вступилась за Долину и телеведущая Ксения Бородина. В своем Telegram-канале она посоветовала агрессивно настроенным критикам «походить по психологам». По мнению Бородиной, «адский хейт» в сторону исполнительницы — это перебор, и ее могут просто «довести до инфаркта».

«Еще чуть-чуть, и если бы разрешен был костер посреди площади, то она бы там уже горела! Это как?! Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?» — высказала свое мнение Бородина.

Она добавила, что многие компании, которые отказались сотрудничать с Долиной, никогда с ней раньше не работали, а зрители просто вымещают на ней скопившуюся за последние годы злость.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пояснила, что народ возмущен не личностью Долиной, а решением суда, которое считает несправедливым.

«Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — высказалась она.

Такого же мнения придерживается глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, с точки зрения закона Долина ни в чем не виновата.

«Не нужно убирать ее из новогодних шоу, „голубых огоньков“. Понимаете, Долина виновата только лишь в одном: в том, что она на сегодняшний день публичное лицо и артистка. Ни больше ни меньше, к суду никакого отношения она не имеет», — пояснил он.

