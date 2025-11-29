«Нормальным людям понятно»: в окружении Долиной высказались о травле в Сети В окружении Долиной назвали проплаченной атакой травлю в Сети

Большое количество негативных комментариев в адрес исполнительницы Ларисы Долиной связано с действиями ее недоброжелателей, передает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источники в окружении звезды. По информации авторов, близкие считают, что против исполнительницы организовали бот-атаку.

На канале уточнили, что акция якобы устроена ее врагами, которые решили воспользоваться ситуацией. Авторы, ссылаясь на окружение Долиной, заявляют, что оснований для ее обвинений нет.

Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность, — заявили авторам канала источники.

Ранее Балашихинский городской суд снял арест с московской квартиры Долиной. Жилье в Ксеньинском переулке проходило по делу о мошенничестве как вещественное доказательство, и суд постановил вернуть объект владелице. Кроме того, свидетелю Полине Лурье, купившей эту квартиру, вернули мобильный телефон. До этого суд также приговорил фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной к лишению свободы.