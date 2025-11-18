Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:47

Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года

Безруков, Бурунов и Борисов заняли первые места в рейтинге актеров года в России

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артисты Сергей Безруков и Сергей Бурунов возглавили рейтинг актеров года в России, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Третье место в топе разделили актеры Юра Борисов и Александр Петров.

В лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п. п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%), — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что Борисов стал прорывом 2025 года, так как благодаря голливудскому дебюту и серии отечественных проектов он смог попасть на третье место с 10% голосов. Такой же результат оказался и у Петрова.

Россияне также назвали лучших актрис 2025 года. Лидерами рейтинга стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд, набравшие каждая по 7% голосов. Лучшим отечественным фильмом года признана картина «Август» (20%). В народный рейтинг кинокартин также попали «Чебурашка» (6%) и «Алиса в Стране чудес» (4%).

Ранее сообщалось, что миллиардер Сергей Галицкий обогнал создателя Telegram Павла Дурова в рейтинге лидеров мнений, которым доверяют россияне. Основатель сети супермаркетов «Магнит» занял 62-е место, а IT-предприниматель оказался на 80-й позиции.

