14 ноября 2025 в 16:04

Создатель «Магнита» обогнал Павла Дурова в хит-параде любимцев россиян

Сергей Галицкий обогнал Павла Дурова в рейтинге лидеров мнений

Сергей Галицкий Сергей Галицкий Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Миллиардер Сергей Галицкий обогнал создателя Telegram Павла Дурова в рейтинге лидеров мнений, которым доверяют россияне, следует из исследования сервиса «Ромиром». Основатель сети супермаркетов «Магнит» занял 62-е место, а IT-предприниматель оказался на 80-й позиции.

Новый список был расширен до 100 человек и включил только двух предпринимателей. Летом 2025 года рейтинг насчитывал 50 позиций, куда входили исключительно актеры, телеведущие, музыканты и другие медийные фигуры.

Лидерами осеннего рейтинга вновь стали телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Ольга Скабеева, а также режиссер Никита Михалков. В десятку также вошли актер Дмитрий Нагиев, журналистка Ксения Собчак, главред RT Маргарита Симоньян и певец Олег Газманов.

Хоккеист Александр Овечкин расположился на 15-й строчке списка, а футболист Артем Дзюба занял 72-ю позицию. Певец SHAMAN занял 29-е место, а артист балета Николай Цискаридзе оказался на 37-й строке.

Участникам опроса предлагалось назвать семь публичных персон, которым они доверяют больше всего. В выборке участвовали 40 тыс. россиян старше 14 лет, репрезентативно представленных по всей стране.

Ранее Дуров заявил о готовности выкупить драгоценности, украденные из национального художественного музея Лувр в Париже. IT-предприниматель отметил, что после сможет вернуть их, но уже в Лувр Абу-Даби, так как никто не посмеет оттуда их украсть.

