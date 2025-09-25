Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:24

В КХЛ пообещали поддержать Галицкого в создании нового клуба

Глава КХЛ Доброхвалов поддержал идею Галицкого создать новый клуб

Сергей Галицкий Сергей Галицкий Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости

Континентальная хоккейная лига заинтересована в создании нового клуба бизнесменом Сергеем Галицким, заявил глава КХЛ Сергей Доброхвалов в беседе с «Советским спортом». Он отметил, что лига ведет курс на уменьшение участия государства.

Мы в нашей стратегии уже не первый год выполняем поручения снижения государственного финансирования и замещению коммерческими доходами. Поэтому, если Сергей Николаевич изъявит желание (организовать клуб. — NEWS.ru), мы только всячески это поддержим, — подчеркнул Доброхвалов.

Отмечается, что Галицкий владеет продуктовой сетью «Магнит». Бизнесмен владеет ФК «Краснодар» и является его президентом. Также он содержит академию клуба и занимается строительством социальных объектов в Краснодарском крае.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал возродить хоккейную Суперсерию. Он выразил уверенность в том, что матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги будут интереснее, чем турнир на Олимпиаде-2026.

хоккей
КХЛ
Сергей Галицкий
клубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдавия начала массово отказывать иностранцам во въезде
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.