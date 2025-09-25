В КХЛ пообещали поддержать Галицкого в создании нового клуба

Континентальная хоккейная лига заинтересована в создании нового клуба бизнесменом Сергеем Галицким, заявил глава КХЛ Сергей Доброхвалов в беседе с «Советским спортом». Он отметил, что лига ведет курс на уменьшение участия государства.

Мы в нашей стратегии уже не первый год выполняем поручения снижения государственного финансирования и замещению коммерческими доходами. Поэтому, если Сергей Николаевич изъявит желание (организовать клуб. — NEWS.ru), мы только всячески это поддержим, — подчеркнул Доброхвалов.

Отмечается, что Галицкий владеет продуктовой сетью «Магнит». Бизнесмен владеет ФК «Краснодар» и является его президентом. Также он содержит академию клуба и занимается строительством социальных объектов в Краснодарском крае.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал возродить хоккейную Суперсерию. Он выразил уверенность в том, что матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги будут интереснее, чем турнир на Олимпиаде-2026.