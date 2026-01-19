Российская ПВО вновь сработала над двумя регионами Российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона за четыре часа

В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее группировка войск «Север» уничтожила более 50 украинских гексакоптеров R18 «Баба-яга», которые использовались для разведки и сброса боеприпасов. Ликвидация этих аппаратов ударами FPV-дронов, ПЗРК и стрелкового оружия нарушила логистику и систему разведки противника, повысив защищенность российских подразделений.

До этого ВСУ атаковали тремя беспилотниками территорию школы в Каменке-Днепровской Запорожской области, где на момент удара находились 15 детей и 10 сотрудников. В результате обстрела были повреждены автомобиль и остекление здания. Жертв и пострадавших удалось избежать.