Российский лыжник Денисов получил нейтральный статус

Предоставление российскому лыжнику Никите Денисову нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вызывает двоякие ощущения, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, регламент выхода на лыжню неизвестен и возникают сомнения: целесообразно ли отправлять на Игры спортсмена, если у него не будет шансов выйти на старт?

Непонятно по FIS: какой будет допуск — будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать или же только одному человеку? <…> Никита [Денисов] сейчас тренируется под руководством Сорина Егора Владимировича. Неизвестно, есть ли у него виза. <…> Наши сервисеры, те люди, которые получили нейтральный статус еще в декабре, до сих пор не смогли получить визы, — заявил он.

Ранее Бородавко допустил, что олимпийский чемпион Александр Большунов может получить нейтральный статус. Трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира может подать соответствующую заявку самостоятельно, как и каждый атлет.