Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 20:55

Российский лыжник Денисов получил нейтральный статус

Тренер Бородавко: нейтральный статус лыжнику Денисову вызывает двоякие чувства

Никита Денисов Никита Денисов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Предоставление российскому лыжнику Никите Денисову нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вызывает двоякие ощущения, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, регламент выхода на лыжню неизвестен и возникают сомнения: целесообразно ли отправлять на Игры спортсмена, если у него не будет шансов выйти на старт?

Непонятно по FIS: какой будет допуск — будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать или же только одному человеку? <…> Никита [Денисов] сейчас тренируется под руководством Сорина Егора Владимировича. Неизвестно, есть ли у него виза. <…> Наши сервисеры, те люди, которые получили нейтральный статус еще в декабре, до сих пор не смогли получить визы, — заявил он.

Ранее Бородавко допустил, что олимпийский чемпион Александр Большунов может получить нейтральный статус. Трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира может подать соответствующую заявку самостоятельно, как и каждый атлет.

Россия
лыжники
олимпиады
статусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России выразил соболезнование Испании после столкновения поездов
В Словакии раскрыли, чем обернется кризис в отношениях ЕС с США
Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани
Молдавия инициировала процедуру выхода из СНГ
Тело пропавшей актрисы Нади Кесумы нашли в Саудовской Аравии
«За столом»: Эрдоган призвал власти Ирана к мирному решению кризиса
Бурунов, Лоза, Хакамада: кого из знаменитостей кинули на деньги аферисты
Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США
«Слишком толстый»: Эштон Кутчер признался, почему его выгнали из Gucci
В Госдуме предложили ввести особый режим в Мариуполе из-за собак
Вещие сны — это реальность: научное объяснение феномена
Предсказания на 2026 год: что говорили Ванга, Мессинг, Нострадамус и Джуна
Российский лыжник Денисов получил нейтральный статус
Президент Болгарии объявил об отставке
Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать
Алиев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
Россиянин потерял 10 млн рублей из-за проигрыша «Барселоны»
Польша откажется от слов «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
Глава МВФ поставила экономике Украины неутешительный «диагноз»
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.