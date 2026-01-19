Ищете сытное и праздничное, но не скоромное блюдо на Крещенский сочельник? Рыба, особенно такая крупная, как карп, с древности является на праздничном столе символом христианства (ихтис). В крещенский сочельник, хоть и постный день, устав разрешает вкушение рыбы, делая это блюдо желанным и уместным центром трапезы.

Ингредиенты

Карп (или сазан) — 1 шт. (весом 1,2–1,5 кг)

Манная крупа — 3–4 ст. л. для панировки

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Лимон — 1/2 шт.

Для начинки

Репчатый лук — 2 крупные головки

Петрушка (зелень) — 1 пучок

Укроп (зелень) — 1 пучок

Секретный ингредиент: смесь натертых кореньев — пастернак и сельдерей (по 50–70 г каждого). Они дадут неповторимый сладковато-пряный аромат, который идеально дополнит рыбу.

Рыбу очистите от чешуи, выпотрошите, тщательно промойте внутри и снаружи, особенно уделяя внимание темной пленке у хребта. Обсушите бумажными полотенцами. Сделайте на боках несколько глубоких диагональных надрезов — это поможет равномерно пропечься. Натрите тушку снаружи и внутри солью и черным перцем, сбрызните соком половины лимона. Оставьте мариноваться на 20–30 минут.

Лук нарежьте полукольцами. Зелень петрушки и укропа мелко порубите. Пастернак и сельдерей очистите и натрите на крупной терке. В миске смешайте лук, зелень и натертые коренья. Добавьте щепотку соли и перца. Эта ароматная смесь и станет нашей волшебной начинкой.

Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Плотно нафаршируйте брюшко карпа приготовленной овощной смесью. Противень застелите пергаментом, смажьте 1 ст. л. масла. Обваляйте всю тушку (включая бока) в манной крупе — она создаст ту самую хрустящую, золотистую корочку при запекании.

Выложите карпа на противень, полейте оставшимся растительным маслом. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте рыбу сначала 20–25 минут при этой температуре до образования румяной корочки. Затем уменьшите нагрев до 180 °C, накройте рыбу фольгой (чтобы не подгорела) и готовьте еще 25–30 минут. Готовность проверьте ножом у хребта — мясо должно легко отделяться от костей.

Дайте рыбе немного «отдохнуть» 10 минут после духовки. Затем аккуратно переложите на большое блюдо, украсьте дольками лимона и веточками свежей зелени. Подавайте горячим.

Почему это стоит попробовать?

Нежное, слоистое мясо карпа в хрустящей манной «рубашке» само по себе беспроигрышный вариант.

Коренья, томясь внутри, отдают рыбе весь свой сок и сложный букет. Это делает вкус насыщенным, многогранным и очень гармоничным.

Блюдо получается праздничным, сытным, соответствует духу дня, и при этом его приготовление — простая кулинарная традиция, которую можно создать в своей семье.

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля