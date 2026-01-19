Все сложила и забыла: картошку с курицей готовлю только так — рецепт ароматного обеда или ужина

Этот рецепт ароматного обеда или ужина не отнимет у вас много времени. Картошку с курицей готовлю только так — все сложила и забыла! Духовка сделает все сама.

Во время запекания куриные голени становятся такими мягкими, что мясо буквально отделяется от кости, пропитываясь специями и соком овощей. Картофель, морковь и лук карамелизуются и превращаются в нежный гарнир с легкой сладостью, а на дне формы образуется ароматный соус.

Для приготовления понадобится: 6–8 куриных голеней, 8–10 средних картофелин, 2 моркови, 2 луковицы, 3–4 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, специи. Разогрейте духовку до 200 °C. На дно глубокой формы для запекания налейте масло и распределите его по всей поверхности. Куриные голени выложите в один слой, посолите и обильно приправьте всеми специями. Лук нарежьте крупными полукольцами, морковь — толстыми кружочками, картофель — дольками. Выложите овощи поверх курицы в произвольном порядке, слегка посолите их. Плотно закройте форму сверху фольгой. Отправьте в духовку на 50–60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до образования румяной корочки. Подавайте, полив образовавшимся снизу соком.

