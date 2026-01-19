Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:46

Все сложила и забыла: картошку с курицей готовлю только так — рецепт ароматного обеда или ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт ароматного обеда или ужина не отнимет у вас много времени. Картошку с курицей готовлю только так — все сложила и забыла! Духовка сделает все сама.

Во время запекания куриные голени становятся такими мягкими, что мясо буквально отделяется от кости, пропитываясь специями и соком овощей. Картофель, морковь и лук карамелизуются и превращаются в нежный гарнир с легкой сладостью, а на дне формы образуется ароматный соус.

Для приготовления понадобится: 6–8 куриных голеней, 8–10 средних картофелин, 2 моркови, 2 луковицы, 3–4 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, специи. Разогрейте духовку до 200 °C. На дно глубокой формы для запекания налейте масло и распределите его по всей поверхности. Куриные голени выложите в один слой, посолите и обильно приправьте всеми специями. Лук нарежьте крупными полукольцами, морковь — толстыми кружочками, картофель — дольками. Выложите овощи поверх курицы в произвольном порядке, слегка посолите их. Плотно закройте форму сверху фольгой. Отправьте в духовку на 50–60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до образования румяной корочки. Подавайте, полив образовавшимся снизу соком.

Ранее стало известно, как приготовить мягкую куриную грудку под яблочным одеялом.

Проверено редакцией
Читайте также
Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде
Общество
Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Общество
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Общество
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Нарядные гнезда из картошки и фарша — когда обычные продукты превращаются в шикарное блюдо
Общество
Нарядные гнезда из картошки и фарша — когда обычные продукты превращаются в шикарное блюдо
Вроде картошка и яйца, но вкус божественный: запеченный картофель с начинкой — готовлю, когда хочется вкусно и без хлопот
Общество
Вроде картошка и яйца, но вкус божественный: запеченный картофель с начинкой — готовлю, когда хочется вкусно и без хлопот
картошка
курица
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва прикрывающем грудь бикини на Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.