Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 21:07

Вещие сны — это реальность: научное объяснение феномена

Почему сны сбываются — как это объясняет наука и не магия ли это Почему сны сбываются — как это объясняет наука и не магия ли это Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вещие сны — это сновидения, которые позже сбываются наяву. Многие убеждены, что самые точные предсказания приходят с четверга на пятницу, хотя научных подтверждений этому нет. По данным опроса, проведенного одним из средств массовой информации, 64% россиян хотя бы раз в жизни видели такие сны.

Почему сны сбываются? Ученые из США и Великобритании выяснили: во время сна мозг работает как симулятор будущего. Нейроны гиппокампа обрабатывают не только воспоминания, но и строят прогнозы возможных событий. Мозг буквально «репетирует» завтрашний день, анализируя закономерности и подготавливая вас к неожиданностям.

Исследователи из Университета Эдинбурга предложили теорию неявной обработки информации. Днем мы подсознательно улавливаем мелкие детали — жесты, интонации, изменения в поведении близких, но сознание их игнорирует. Ночью эта скрытая информация всплывает в виде образов. Когда событие происходит, нам кажется, что сон был пророческим. По сути, это бессознательное программирование: подсознание собирает пазл, который сознание не замечает.

Есть и другая версия — эффект избирательной памяти. Мы помним только сбывшиеся сны и забываем сотни других. Добавьте случайные совпадения, влияние лекарств на фазы сна и внешние раздражители вроде звуков или света — картина проясняется. Почему сны сбываются? Возможно, дело не в магии, а в том, как работают наша память и внимание.

Вещие сны — скорее результат умной работы мозга, чем мистика. Он анализирует скрытые сигналы, строит прогнозы и помогает нам адаптироваться к будущему через символы сновидений. А мы воспринимаем это как чудо.

Ранее мы рассказывали вам о том, что такое летаргический сон.

сны
наука
пророчество
советы
мозг
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России выразил соболезнование Испании после столкновения поездов
В Словакии раскрыли, чем обернется кризис в отношениях ЕС с США
Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани
Молдавия инициировала процедуру выхода из СНГ
Тело пропавшей актрисы Нади Кесумы нашли в Саудовской Аравии
«За столом»: Эрдоган призвал власти Ирана к мирному решению кризиса
Бурунов, Лоза, Хакамада: кого из знаменитостей кинули на деньги аферисты
Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США
«Слишком толстый»: Эштон Кутчер признался, почему его выгнали из Gucci
В Госдуме предложили ввести особый режим в Мариуполе из-за собак
Вещие сны — это реальность: научное объяснение феномена
Предсказания на 2026 год: что говорили Ванга, Мессинг, Нострадамус и Джуна
Российский лыжник Денисов получил нейтральный статус
Президент Болгарии объявил об отставке
Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать
Алиев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
Россиянин потерял 10 млн рублей из-за проигрыша «Барселоны»
Польша откажется от слов «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
Глава МВФ поставила экономике Украины неутешительный «диагноз»
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.