25 сентября 2025 в 18:01

Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на пятницу

Ежедневный сонник: толкование снов в пятницу Ежедневный сонник: толкование снов в пятницу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сны в ночь с четверга на пятницу считаются вещими в разных странах мира. Все дело в том, что в переходе этих суток свое влияние на нас оказывает Венера, издревле считавшаяся воплощением интуиции. Чтобы правильно понять толкование снов, описанных в соннике в этот день, следует учесть несколько важных аспектов.

  • Благодаря влиянию Венеры сны на пятницу могут быть чрезмерно наполнены эмоциями. Причем как позитивными, так и негативными. Именно то, что во сне выглядит слишком гиперболизированным, и заслуживает наибольшего внимания.
  • Считалось, что девушка в ночь на пятницу может увидеть во сне суженого, а замужняя женщина — узнать о скорой беременности.
  • Если вам снится черно-белый, тяжелый, неприятный сон, не спешите искать толкование в соннике и расстраиваться — такое ночное видение чаще свидетельствует о том, что вы слишком устали и ваш разум не способен дать подсказок ни о чем, кроме как о необходимости отдыха.
  • Мельтешащие яркие сны, наполненные множеством малозначительных событий, могут говорить о том, что впереди вас ждет обычная жизнь. Ничего важного и судьбоносного не предвидится.
  • В снах на пятницу следует особое внимание уделять приснившимся женщинам — именно они могут дать ответ на важный вопрос. Считается, что в этом образе к спящему может явиться его интуиция.
  • Сновидения об авариях, несчастных случаях предупреждают о возможных проблемах в сфере здоровья.

Ранее мы рассказали, что означают сны в ночь на четверг.

