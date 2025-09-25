Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на пятницу

Сны в ночь с четверга на пятницу считаются вещими в разных странах мира. Все дело в том, что в переходе этих суток свое влияние на нас оказывает Венера, издревле считавшаяся воплощением интуиции. Чтобы правильно понять толкование снов, описанных в соннике в этот день, следует учесть несколько важных аспектов.

Благодаря влиянию Венеры сны на пятницу могут быть чрезмерно наполнены эмоциями. Причем как позитивными, так и негативными. Именно то, что во сне выглядит слишком гиперболизированным, и заслуживает наибольшего внимания.

Считалось, что девушка в ночь на пятницу может увидеть во сне суженого, а замужняя женщина — узнать о скорой беременности.

Если вам снится черно-белый, тяжелый, неприятный сон, не спешите искать толкование в соннике и расстраиваться — такое ночное видение чаще свидетельствует о том, что вы слишком устали и ваш разум не способен дать подсказок ни о чем, кроме как о необходимости отдыха.

Мельтешащие яркие сны, наполненные множеством малозначительных событий, могут говорить о том, что впереди вас ждет обычная жизнь. Ничего важного и судьбоносного не предвидится.

В снах на пятницу следует особое внимание уделять приснившимся женщинам — именно они могут дать ответ на важный вопрос. Считается, что в этом образе к спящему может явиться его интуиция.

Сновидения об авариях, несчастных случаях предупреждают о возможных проблемах в сфере здоровья.

