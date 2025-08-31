День знаний — 2025
В Германии разразился скандал из-за сексуальности статуи Венеры

В Берлине убрали копию Венеры Медицейской из-за жалобы гендерной уполномоченной

Венера Медицейская

В Берлине убрали бронзовую копию Венеры Медицейской, стоявшую перед входом здания Федерального ведомства по нерешенным имущественным вопросам, после жалобы гендерной уполномоченной, сообщает издание Bild. По ее мнению, изображение обнаженной женщины «сексуализирует пространство» и не соответствует принципам равенства.

Недопустимо и несовместимо с принципами равенства, — подчеркнула уполномоченная.

Решение о демонтаже вызвало критику министра культуры Вольфрама Ваймера, который назвал его «актом культурной некомпетентности». Позже ведомство уточнило официальную версию, заявив, что скульптуру убрали якобы из-за малой посещаемости входной зоны в условиях дистанционной работы сотрудников.

Ранее в японском городе Нагоя неизвестные вандалы обезглавили статую легендарного полководца Тоетоми Хидэеси. Инцидент произошел у входа в торговую галерею, где скульптура являлась официальным символом с 2013 года.

Это не первый случай осквернения памятников: в 2022 году была повреждена статуя Токугавы Иэясу, а ранее — Оды Нобунаги. Все трое исторических деятелей почитаются в Японии как «три героя», объединившие страну в XV–XVII веках.

