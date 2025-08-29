Легендарный японский полководец «остался без головы»

Злоумышленники обезглавили статую легендарного японского военачальника Тоетоми Хидэеси в городе Нагоя, сообщает издание Japan Today. Инцидент произошел у входа в крупную торговую галерею, где был установлен памятник.

Отсутствие головы у скульптуры полководца XVI века обнаружил один из посетителей торгового центра, который немедленно уведомил администрацию заведения. Статуя, выполненная из армированного пластика, была подарена галерее в 2013 году и долгое время считалась ее официальным символом. Личность вандалов установить пока не удалось.

Как пишет Japan Today, ранее аналогичные статуи других полководцев также подвергались атакам вандалов. В 2022 году неизвестные свалили с постамента статую Токугавы Иэясу, а за три года до этого кто-то оторвал руки статуе Оды Нобунаги.

Нобунагу, Хидэеси и Иэясу в Японии уважительно называют «тремя героями», так как они внесли огромный вклад в объединение страны в Эпоху воюющих провинций XV—XVII веков. Все трое родились в Нагое или около нее и особенно почитаются в этом городе.

