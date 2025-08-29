День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:52

Легендарный японский полководец «остался без головы»

Japan Today: в Нагое неизвестные обезглавили статую полководца Тоетоми Хидэеси

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники обезглавили статую легендарного японского военачальника Тоетоми Хидэеси в городе Нагоя, сообщает издание Japan Today. Инцидент произошел у входа в крупную торговую галерею, где был установлен памятник.

Отсутствие головы у скульптуры полководца XVI века обнаружил один из посетителей торгового центра, который немедленно уведомил администрацию заведения. Статуя, выполненная из армированного пластика, была подарена галерее в 2013 году и долгое время считалась ее официальным символом. Личность вандалов установить пока не удалось.

Как пишет Japan Today, ранее аналогичные статуи других полководцев также подвергались атакам вандалов. В 2022 году неизвестные свалили с постамента статую Токугавы Иэясу, а за три года до этого кто-то оторвал руки статуе Оды Нобунаги.

Нобунагу, Хидэеси и Иэясу в Японии уважительно называют «тремя героями», так как они внесли огромный вклад в объединение страны в Эпоху воюющих провинций XV—XVII веков. Все трое родились в Нагое или около нее и особенно почитаются в этом городе.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитители сняли очки с бронзового бюста одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Он располагался в выставочном зале музея. Отмечалось, что очки без стекол изготовлены из бронзы. Они не складываются, размер части скульптурной композиции составляет 23×6 см.
Япония
статуи
вандализм
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве в выходные 30–31 августа: Неделя моды и парад корги
Путин создал новое управление в своей администрации
Белоусов назвал важное достижение Минобороны в 2025 году
Стало известно, сколько нефти попало в Черное море из-за аварии
В МИД назвали, когда Россия и США обсудят проблемные вопросы
Неожиданное предложение России Китаю, пропажа в Босфоре: что будет дальше
Стала известна реакция Украины на появление российских БЭК у Дуная
Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев
Суд арестовал экс-директора Театра сатиры Агаева на два месяца
Захарова напомнила о добрососедских связях России и Узбекистана
В МИД раскрыли, кто пытается саботировать договоренности саммита на Аляске
В МО назвали число выданных справок об участии в СВО
Режиссер Панков рассказал, каким руководителем оказался Никита Михалков
Белоусов раскрыл процент обеспечения бойцов СВО аптечками
Появились новые подробности о пожаре на АЗС в Дагестане
Росприроднадзор прокомментировал разлив нефти у Новороссийска
Перестрелка произошла в торговом центре Махачкалы
В МО России раскрыли данные о наборе контрактников
Названа единственная страна, не поддержавшая ЕС в осуждении ударов по Киеву
Белоусов оценил эффективность добровольческих медицинских отрядов на СВО
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.