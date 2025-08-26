День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:45

С бюста Ганди в Берлине похитили бронзовые очки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные похитители сняли очки с бронзового бюста одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Он располагался в выставочном зале музея, передает РИА Новости.

В период с 2 по 6 августа 2025 года из выставочного зала музея Берлинской стены была украдена пара бронзовых очков. Очки были частью бронзового бюста Махатмы Ганди, — рассказали в полиции.

Отмечается, что очки без стекол изготовлены из бронзы. Они не складываются, размер части скульптурной композиции составляет 23 × 6 см.

Ранее стало известно, что на норвежском архипелаге Шпицберген сохранился необычный российский анклав — шахтерский поселок Баренцбург, где расположен памятник Владимиру Ленину. Этот населенный пункт остается своеобразным «уголком России» на территории страны НАТО.

Также министр обороны России Андрей Белоусов в День Военно-Морского Флота открыл бюст адмирала Федора Ушакова на территории Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Монумент стал первым элементом Аллеи морской славы, закладываемой в сквере рядом с адмиралтейством.

Германия
музеи
кражи
Берлин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.