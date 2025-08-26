С бюста Ганди в Берлине похитили бронзовые очки

С бюста Ганди в Берлине похитили бронзовые очки

Неизвестные похитители сняли очки с бронзового бюста одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Он располагался в выставочном зале музея, передает РИА Новости.

В период с 2 по 6 августа 2025 года из выставочного зала музея Берлинской стены была украдена пара бронзовых очков. Очки были частью бронзового бюста Махатмы Ганди, — рассказали в полиции.

Отмечается, что очки без стекол изготовлены из бронзы. Они не складываются, размер части скульптурной композиции составляет 23 × 6 см.

Ранее стало известно, что на норвежском архипелаге Шпицберген сохранился необычный российский анклав — шахтерский поселок Баренцбург, где расположен памятник Владимиру Ленину. Этот населенный пункт остается своеобразным «уголком России» на территории страны НАТО.

Также министр обороны России Андрей Белоусов в День Военно-Морского Флота открыл бюст адмирала Федора Ушакова на территории Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Монумент стал первым элементом Аллеи морской славы, закладываемой в сквере рядом с адмиралтейством.