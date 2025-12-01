День матери
01 декабря 2025 в 16:22

Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры

Депутат Иванов призвал певицу Долину вернуть Лурье деньги за квартиру

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певице Ларисе Долиной следует покаяться и вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, которая осталась без средств после вынесенного судебного решения по делу о мошенничестве, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это позволит пресечь ощущение вседозволенности в звездной среде и остановить разложение нравственных устоев общества.

Наше движение бьет тревогу по поводу пагубного влияния так называемой звездной культуры, где людям кажется, что для них не писаны никакие законы. Некоторые из звезд, к сожалению, давно оторвались от реальности. Нельзя идти у них на поводу и закрывать глаза на их темные дела только из-за популярности. Это разлагает нравственные устои общества. Мы настаиваем, чтобы все случаи, подобные делу Долиной и Лурье, были вынесены на обсуждение и получили справедливую правовую оценку. По-хорошему, всем, кто был замешан в подобных схемах, стоит покаяться и вернуть незаконно полученные деньги. Это будет первый шаг к исправлению, — высказался Иванов.

Он добавил, что если человек в здравом уме подписывает документы на продажу квартиры, то он и должен нести ответственность перед пострадавшей стороной. По его словам, недопустимо перекладывать вину на других людей.

Если бы у человека мошенники без его ведома продали жилье, и это было бы доказано, тогда да — ответственность несли бы именно преступники. Они и возвращали бы средства. Но в ситуации, когда человек в здравом уме продает имущество, непосредственно участвует в сделке, а потом заявляет, что его кто-то ввел в заблуждение, это совсем иное дело. Какая, в сущности, разница, кто его сбивал с пути? Он совершил действия, подписал бумаги и должен нести за это ответственность перед теми, кто пострадал, — резюмировал Иванов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Долину не стоит убирать из новогодних телевизионных передач. По его словам, артистка является заложницей ситуации и не имеет отношения к судебному решению по делу о мошенничестве с ее квартирой.

Лариса Долина
мошенники
звезды
певицы
скандалы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
